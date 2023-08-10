مركز سالم الذكي في «دبي المالي العالمي» يوسع نطاق خدماته

دبي (الاتحاد)

أكد مركز دبي المالي العالمي التزامه بتقديم خدمات ذات قيمة مُضافة إلى مجتمع أعمالها النابض بالحياة، والذي يضم أكثر من 160 جنسية على غرار سالم الذكي، والذي تضمن خدماته المتكاملة والذكية رحلة سهلة وسريعة للمتعاملين لإتمام الفحوص الطبية واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي توسيع مركز سالم الذكي لخدمات الدعم والتسهيلات لإنجاز معاملات الإقامة والهوية للمقيمين، من خلال مركز خدمة العملاء التابع لمركز دبي المالي العالمي. وفي إطار الجهود المشتركة مع كل من مركز دبي المالي العالمي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يوفر مركز سالم الذكي خدمات تعزز اختصار رحلة المتعامل والتقليل من فترة الانتظار المتطلب لإصدار بطاقة الهوية الإماراتية وذلك من خلال توفير خدمة المواعيد باستخدام البيانات «البيومترية» الخاصة ببصمتي العين والوجه، في نفس اليوم أو اليوم التالي، بهدف تسريع إنجاز المعاملات.

وتوفر هذه الخدمة مزايا تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، لا سيما المقيمين الجُدد في دبي، حيث يمكنهم اختصار الوقت المستغرق لإتمام استخراج بطاقة الهوية الإماراتية في فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع كما يوفر المركز أيضاً والذي تبلغ مساحته 12.000 قدم مربعة رحلة سهلة وسريعة للفحوص الطبية واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية، في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.