نمو الطلب على عقارات دبي مع ازدهار السياحة

دبي (الاتحاد)

توقعت شركة زازين بروبرتيز، المتخصصة مجال التطوير العقاري المستدام، أن يواصل سوق العقارات في دبي نموه في الفترة القادمة، بعد أن استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2023.

وقالت الشركة: إن الإنجاز الجديد يسلط الضوء على التعافي السريع الذي شهدته الإمارة بوصفها الوجهة الأسرع نمواً على مستوى العالم، فضلاً عن دوره في تعزيز السياحة فيها لتتجاوز مستويات ما قبل أزمة كوفيد- 19، فيما يعكس ازدهار السياحة في دبي، نظرة مستقبلية واعدة لقطاع العقارات، كما يعزز جاذبية الإمارة ومكانتها المميزة.

ويعكس الارتفاع الملحوظ في عدد السياح الدوليين جاذبية الإمارة ومكانتها المميزة بوصفها أفضل وجهة عالمية للعام الثاني على التوالي، وفقاً لجوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع تريب أدفايزر، لتكون الوجهة الثانية التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة لعامين متتاليين، في إنجاز يسلط الضوء على العروض المميزة التي تقدمها لزوارها.

ويفسح تعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة، المجال أمام ازدهار سوق العقارات، حيث يُظهر النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السياحة في الإمارة، قدرتها على استقطاب أنماط مختلفة من الزوار ويسهم تدفق السياح المدفوعين بالعروض الاستثنائية التي تقدمها الإمارة، في ارتفاع الطلب على العقارات مقبولة التكلفة.

ويُعد قطاع العقارات في دبي أحد المستفيدين من تزايد معدلات الإقبال والاستثمار، بالتزامن مع استمرار الإمارة بلعب دور ريادي في مجال الممارسات المستدامة، مدعومة بمبادرات عديدة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب التحضير لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28. وتشير توقعات زازين بروبرتيز إلى استمرار نمو سوق العقارات في دبي، وسط الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في الإمارة، حيث تضمن المزايا التي تقدمها دبي والرؤية الحكيمة لقيادتها والممارسات المستدامة التي تعتمدها، مستقبلاً واعداً للسكان والمستثمرين الذين يتطلعون إلى المشاركة في الازدهار الذي تشهده.

وشهد الربع الثاني من العام تسليم 7.300 وحدة سكنية في دبي، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الوحدات إلى 700 ألف، مع توقعات بتسليم 21 ألف وحدة إضافية في النصف الثاني من العام. وأشارت شركات التطوير العقاري إلى الإقبال الشديد على المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً في الإمارة. كما كشفت بيانات منصة نبض دبي عن ارتفاع كبير في حجم مبيعات الوحدات السكنية على المخطط بنسبة 30% خلال الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: «تشهد الإمارات العربية المتحدة نمواً متسارعاً بالمقارنة مع الوجهات العالمية الأخرى، مما يسلط الضوء على أهمية التنوع السكاني والسياحة وتقديم الحوافز المبتكرة في تعزيز اقتصاد الدولة».

وأضاف: «يشهد قطاع العقارات في دبي تطوراً مستمراً، مدفوعاً بتقديم الحوافز المميزة التي تستقطب الأفراد من مختلف أنحاء العالم، ورغم ارتفاع مستوى العرض الذي قد يمثل تحدياً محتملاً، تواصل الإمارة استقطاب الاهتمام والطلب انطلاقاً من مكانتها المميزة كمركز عالمي مزدهر».