هينلي آند بارتنرس: الإمارات الثانية عالمياً في جذب المليونيرات

حسونة الطيب (أبوظبي)

حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب المليونيرات من أصحاب الثروات والباحثين عن الفرص الاستثمارية، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة «هينلي آند بارتنرس» الاستشارية، حول اتجاه أصحاب الثروات حول العالم.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات حلت بعد أستراليا التي تصدرت القائمة، فيما تقدمت على العديد من الوجهات التقليدية والبلدان الجاذبة لأصحاب الثروات حول العالم، مشيراً إلى أن اتجاهات المليونيرات وأصحاب الثروات شهدت تغيرات ملحوظة خلال السنوات العشر الماضية. ولفت إلى الدور المهم على صعيد أسلوب الحياة والأعمال التجارية والاستقرار السياسي في الإمارات، والتي أصبحت عوامل أساسية في جذب أصحاب الثروات.وأشار إلى أنه في حين، يسود اعتقاد بأن تنقل المليونيرات حول العالم ربما تكون بسبب تغير أنماط الحياة، إلا أن معظم هؤلاء، غيروا وجهاتهم لأهداف استثمارية بحتة، كما أن تمتع الدول بسيادة القانون والاستقرار السياسي، من ضمن العوامل الهامة لجذب المليونيرات الذين يبحثون عن حماية مصالحهم التجارية.

وبحسب تقرير مجموعة هينلي آند بارتنرس الاستشارية، المتخصصة في الهجرات الاستثمارية ويقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، فإن نحو 122 ألفاً من المليونيرات الذين تبلغ ثروتهم الاستثمارية مليون دولار أو أكثر، سيغيرون مواطن إقاماتهم وسيفضلون الذهاب لبلدان جديدة خلال العام الحالي. ويؤكد تقرير المجموعة، الخاص بهجرة ثروة القطاع الخاص للعام 2023، أن 30% من هجرة هؤلاء المليونيرات، تمت عبر برامج للهجرة الاستثمارية.