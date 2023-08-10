الجمعة 11 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

263 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية»

أرشيفية
11 أغسطس 2023 01:25

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حرائق الغابات
الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد في إطار الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، أن الدخل التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، نتيجة الطلب القوي على خدماتها ومنتجاتها، مع مساهمة كبيرة من محفظة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء من الشركات. وقالت الشركة إن أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام بلغت 263 مليون درهم، وإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حافظت على ثباتها عند 299 مليون، بالمقارنة مع النصف الأول من 2022، على الرغم من الزيادة في التكاليف.
وزاد إجمالي عدد المعاملات بنسبة 10.7% على أساس سنوي مدفوعاً بشكلٍ رئيس بازدهار السياحة.

شركة الأنصاري للخدمات المالية
الإمارات
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
آثار معارك في منطقة زابوريجيا
عربي ودولي
روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا
اليوم 20:29
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 19:56
شعار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©