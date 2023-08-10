263 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، أن الدخل التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، نتيجة الطلب القوي على خدماتها ومنتجاتها، مع مساهمة كبيرة من محفظة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء من الشركات. وقالت الشركة إن أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام بلغت 263 مليون درهم، وإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حافظت على ثباتها عند 299 مليون، بالمقارنة مع النصف الأول من 2022، على الرغم من الزيادة في التكاليف.

وزاد إجمالي عدد المعاملات بنسبة 10.7% على أساس سنوي مدفوعاً بشكلٍ رئيس بازدهار السياحة.