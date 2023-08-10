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الاقتصادي

100 مليون درهم توزيعات نصفية لـ«إثمار الدولية القابضة»

100 مليون درهم توزيعات نصفية لـ«إثمار الدولية القابضة»
11 أغسطس 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، الشركة الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توزيع 100 مليون درهم كأرباح لمستثمريها، وفقاً للنتائج المرحلية لنصف العام الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، وذلك تعزيزاً لموقعها المتنامي ضمن المشهد الاستثماري في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانعكاساً لأدائها المالي المتميز ونموها الاستثنائي خلال هذا العام.
وكانت الشركة أعلنت في مطلع شهر يوليو الماضي عن نمو استثنائي لأعمالها ونتائجها المالية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ صافي أرباح الشركة في النصف الأول من هذا العام 445 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش: «إن الوصول لتحقيق نتائج قياسية يأتي نتيجة الرؤية والتوجيه السليم لمجلس الإدارة والعمل المستمر من كافة الكوادر العاملة في إي أي اتش، وبهذه المناسبة لا بد أن نؤكد على التزامنا الثابت باستمرارنا في وضع الأولوية لمصالح مستثمرينا، والسعي الدائم لارتياد آفاق استثمارية جديدة ومُجزية.
وتحقق هذا النمو الكبير على خلفية التوسع الهائل الذي شهدته أصول الشركة خلال هذا العام، واستراتيجية الاستحواذ والتنويع التي اتبعتها الشركة، حيث ارتفعت أصولها من 77.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.23 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من عام 2023. 
وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع في حقوق الملكية الإجمالية عند نهاية النصف الأول من 2023 بلغ نحو 1.35 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 66.3 مليون درهم عند انتهاء النصف الأول من العام الماضي. وأضاف الجبيلي: «حمل النصف الأول من هذا العام الثمار الكاملة للاستراتيجية التي اتبعتها إي أي أتش خلال العام الماضي على امتداد قطاعات عملها ومحافظها الاستثمارية.

شركة إثمار الدولية القابضة
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أبوظبي
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