2.18 مليار درهم أرباح إعمار للتطوير النصفية

دبي (الاتحاد)

حققت شركة إعمار للتطوير أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2023 بنحو 2.18 مليار درهم، مقارنة مع 2.19 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. وتراجعت الإيرادات في النصف الأول 2023 إلى 4.5 مليار درهم، مقارنة بـ 7.3 مليار درهم، بنسبة 39%.

وتابعت «إعمار للتطوير» التي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، تحقيق الارتفاع في مبيعاتها العقارية في الربع الثاني من عام 2023، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 25% مع وصول القيمة الإجماليّة للمبيعات إلى 19 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بمبلغ 15.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.

وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار الناجح لستّة عشر مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسة، والتي من شأنها أن تشكّل مصدراً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل،

وخلال النصف الأول من عام 2023 حقّقت شركة «إعمار للتطوير» أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 2.3 مليار درهم، بينما وصل صافي الربح إلى 2.2 مليار درهم، بالتوازي مع النصف الأول من 2022.