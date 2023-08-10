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2.7  مليار درهم صافي أرباح «كهرباء ومياه دبي» خلال النصف الأول

2.7  مليار درهم صافي أرباح «كهرباء ومياه دبي» خلال النصف الأول
11 أغسطس 2023 01:25

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، أمس، نتائجها المالية الإجمالية للربع الثاني من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 7.3 مليار درهم وأرباحاً صافية قدرها 1.98 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى 12.7 مليار درهم وصافي الربح 2.7 مليار درهم.
وفي نهاية النصف الأول من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الناتجة عن العمليات التشغيلية، ارتفاعاً قياسياً مسجلاً 837 مليون درهم ليصل إلى 5.4 مليار درهم، مما يمثل زيادة كبيرة وقدرها 18.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت زيادة الإيرادات السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي للأشهر الست الأولى بنسبة 5.4% لتصل إلى 12.7 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث سجلت إيرادات خدمات الكهرباء زيادة بنسبة 5.7%، وخدمات المياه بنسبة 3.8%، وخدمات التبريد بنسبة 4.9% وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 7.8%.
وخلال الربع الثاني ارتفعت نسبة زيادة الإيرادات السنوية الموحدة إلى 4.1% لتصل إلى 7.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى.
ووصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الثاني من 2023 إلى 14.3 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 14.0 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2022، وبلغ المعدل الحراري (Heat Rate) للكهرباء (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة خلال الربع الثاني 8,230 وحدة حرارية بريطانية/ كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية، نتيجة جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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