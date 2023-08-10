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مركز دبي المالي يوسع نطاق خدماته لتسهيل إجراءات إصدار الإقامة

مركز دبي المالي يوسع نطاق خدماته لتسهيل إجراءات إصدار الإقامة
10 أغسطس 2023 16:45

 دبي(الاتحاد) 

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أكد مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي، التزامه بتقديم خدمات ذات قيمة مُضافة إلى مجتمع أعمالها النابض بالحياة، والذي يضم أكثر من 160 جنسية على غرار سالم الذكي، والذي تضمن خدماته المتكاملة والذكية رحلة سهلة وسريعة للمتعاملين لإتمام الفحوصات الطبية واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية.
 وأعلن مركز دبي المالي العالمي توسيع مركز سالم الذكي لخدمات الدعم والتسهيلات لإنجاز معاملات الإقامة والهوية للمقيمين، من خلال مركز خدمة العملاء التابع لمركز دبي المالي العالمي.وفي إطار الجهود المشتركة مع كل من مركز دبي المالي العالمي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يوفر مركز سالم الذكي خدمات تعزز اختصار رحلة المتعامل والتقليل من فترة الانتظار المتطلب لإصدار بطاقة الهوية الإماراتية وذلك من خلال توفير خدمة المواعيد باستخدام البيانات «البيومترية» الخاصة ببصمتي العين والوجه، في نفس اليوم أو اليوم التالي، بهدف تسريع إنجاز المعاملات من بينها عملية الحصول على تأشيرة الإقامة.
وتوفر هذه الخدمة مزايا تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، لا سيما المقيمين الجُدد في دبي، حيث يمكنهم اختصار الوقت المستغرق لإتمام استخراج بطاقة الهوية الإماراتية في فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع كما يوفر المركز أيضاً والذي تبلغ مساحته 12.000 قدم مربع في مركز دبي المالي العالمي، والذي يمتلك مرافق حديثة عالمية المستوى وبتبنيه لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت والتكنولوجيا الرقمية، والتي تضمن جميعها رحلة سهلة وسريعة للفحوصات الطبية واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية، في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.
وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: في مركز دبي المالي العالمي يهمنا تقديم خدمات سلسة ومتكاملة لأكثر من 39.000 موظف يعملون ضمن المركز، والزائرين على حد سواء ويلعب مركز سالم الذكي دوراً محورياً في تحسين تجربة مجتمعنا المتنامي باعتماده أحدث التقنيات الذكية في مجال الرعاية الصحية لتبسيط إجراءات استخراج معاملات الإقامة والهوية، والمقدمة من قبل مركز خدمة العملاء التابع لمركز دبي المالي العالمي.
من جانبه، قال سانجاي فيرما، الرئيس التنفيذي لشركة سالم الذكي: نفخر بالدعم المتواصل من حكومة دبي، وبدورنا سنواصل بذل المزيد من الجهود والتسهيلات لإتمام رحلة الفحص الطبي وإجراءات الإقامة للمقيمين في الإمارة يعد اختبار اللياقة الطبية خطوة أساسية لأي شخص يرغب في الحصول على الإقامة، ونحن نعمل على إثراء هذه التجربة وتعزيز فعالية إنجازها لجميع المقيمين والمستثمرين العقاريين.

مركز دبي المالي العالمي
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مركز دبي المالي
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