النفط يتراجع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 87.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0408 بتوقيت جرينتش بعدما سجل عند التسوية في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 27 يناير.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 84.34 دولار بعد أن سجل عند التسوية أمس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 445.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة 0.6 مليون برميل.



ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو المقرر نشرها اليوم الخميس. وقد توفر هذه البيانات مؤشرات على السياسة النقدية التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الفترة القادمة.