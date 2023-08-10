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الذهب قرب أدنى مستوى في شهر

الذهب قرب أدنى مستوى في شهر
10 أغسطس 2023 08:33

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر اليوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1918 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس الأربعاء، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش تسارعاً طفيفاً في التضخم في يوليو.
وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيراً يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولار. 

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المصدر: وكالات
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