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«الإمارات للألمنيوم».. تقنيات قابلة للارتداء لمواجهة حرارة الصيف

«الإمارات للألمنيوم».. تقنيات قابلة للارتداء لمواجهة حرارة الصيف
10 أغسطس 2023 01:08

أبوظبي (وام)

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في إطار حرصها على توفير حلول تقنية لمواجهة ارتفاع الحرارة، تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تجاربها المتعلقة بـ«تقنيات كينزن» القابلة للارتداء، وتسعى الشركة لمساعدة 350 متطوعاً من الموظفين في التغلب على درجات الحرارة المرتفعة والأمراض المصاحبة لها. وتتبنى أحدث تقنيات كينزن، لتوفير أجهزة قابلة للارتداء توفر مزيداً من الحماية للعاملين تحت أشعة الشمس، وذلك من خلال اكتشاف الإجهاد الحراري حتى قبل شعور العامل بالعلامات المبكرة.. وشهد الصيف الماضي استخدام هذه الأجهزة لأول مرة، في تجربة شملت 50 متطوعاً.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية  للألمنيوم: تشكّل الأمراض المرتبطة بالحرارة، تهديداً خطيراً على صحة  الإنسان والبيئة، وتوفر التكنولوجيا القابلة للارتداء حماية الناس بشكل أكبر، ونتطلع بشغف إلى نتائج التجربة الأوسع التي نجريها هذا الصيف. 

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ارتفاع حرارة الصيف
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