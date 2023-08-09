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«الاتحاد للطيران»: خطة طموحة لتطوير شبكة الوجهات

«الاتحاد للطيران»: خطة طموحة لتطوير شبكة الوجهات
10 أغسطس 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت الاتحاد للطيران، عن خطة طموحة لتطوير شبكة وجهاتها تفتح لها المجال للتوسع المستدام مع تعزيز روابط أبوظبي بالأسواق العالمية.
في هذه المناسبة، أعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: «بينما نبدأ الفصل التالي من أعمالنا والذي يستهدف النمو، تتيح لنا شبكتنا الطموحة وجدول الرحلات المعدّل خدمة أبوظبي وضيوفنا الكرام بشكل أفضل، وهذا أساس توسعنا المستقبلي مع توفير المرونة والحرية للتكيّف مع الفرص والأسواق الجديدة».
وتابع «من خلال تقديم المزيد من خيارات السفر ورحلات الربط السلسة، نهدف إلى جذب عدد متزايد من الزوار إلى أبوظبي، ودفع النمو الاقتصادي للإمارة مع إثراء تجربة السفر لمسافرينا».
وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في وقت سابق من العام عن إطلاق تسع وجهات جديدة، وهي مالقة وميكونوس ولشبونة وكولكاتا وسانت بطرسبرغ ودوسلدورف وكوبنهاجن وأوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024. وتؤكد هذه الوجهات الجديدة التزام الاتحاد للطيران في توسيع شبكة الوجهات.

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