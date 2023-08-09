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الاقتصادي

«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً لتعزيز أمن الطاقة في تنزانيا

خلال التوقيع علي اتفاقية التمويل (من المصدر)
10 أغسطس 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بقيمة 110 ملايين درهم إماراتي، ما يعادل (32 مليون دولار أميركي)، وتقضي الاتفاقية بإنشاء خط نقل للطاقة تبلغ قدرته الإنتاجية 220 كيلو فولت، يمتد من محطة بيناكو إلى محطة كياكا بطول 167 كيلومتراً، إضافةً إلى بناء محطة فرعية جديدة في منطقة بيناكو، ويساهم تمويل المشروع الاستراتيجي في تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا.
ويهدف المشروع إلى ربط إقليم كاجيرا بالكامل مع الشبكة الوطنية للكهرباء، مما ينعكس إيجاباً في تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة من أوغندا.
ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي الدكتور مويجولو ليماك نتشامبا، وزير المالية في تنزانيا.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في إحداث نقلة نوعية تدعم تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا، وتأمين إمدادات كافية من الكهرباء وفقاً لأعلى معايير الكفاءة لتلبية احتياجات السكان بشكل مستدام. وسنعمل مع شركائنا في تنزانيا على دعم برامجهم التنموية، بما يتوافق مع التطلّعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة والأهداف الاستراتيجية للصندوق في دفع عجلة التحوّل نحو تسريع انتشار مشاريع الطاقة عالمياً لضمان مستقبل أفضل لمجتمعات الدول النامية.»
من جانبه، أشاد معالي الدكتور مويجولو بالدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية مع تنزانيا، حيث أسهمت هذه العلاقة المتميزة التي بدأت منذ عام 1977 بتنفيذ مشاريع تنموية انعكست بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

صندوق أبوظبي للتنمية
الإمارات
تنزانيا
أمن الطاقة
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