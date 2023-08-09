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أبوظبي وجهةً رائدةً في الشرق الأوسط لفعاليات سياحة الأعمال

أبوظبي وجهةً رائدةً في الشرق الأوسط لفعاليات سياحة الأعمال
10 أغسطس 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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تصدَّرت أبوظبي تصنيف «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» لعام 2022، بصفتها الوجهة الأولى لمؤتمرات الرابطة في منطقة الشرق الأوسط.  ويُسلِّط هذا التصنيفُ المرموقُ الضوءَ على أبوظبي، مرسِّخاً مكانتها الرائدة على خريطة عواصم سياحة الأعمال، ويعكس جهودها في استقطاب أبرز فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض إلى الإمارة. وتحتضن الإمارة جدولاً حافلاً بالفعاليات خلال عام 2023، منها المؤتمر الدولي الـ34 لأبحاث التمريض، ومنتدى الاستثمار العالمي الثامن لأونكتاد، والمؤتمر العالمي للروبوتات المتقدِّمة.
وتستضيف الإمارة كذلك المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية في 2024، والمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في 2025.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تُعَدُّ صدارة أبوظبي لتصنيف (الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات) لعام 2022 إنجازاً كبيراً ونتيجةً للجهود المشتركة والتعاون القائم مع الدوائر والهيئات الحكومية، والجهات الأكاديمية، وسفراء برنامج النخبة، وجمعية الإمارات الطبية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، والجهات العاملة والمعنية بقطاع سياحة الأعمال. تمتاز أبوظبي بتجاربها الترفيهية والثقافية المتنوِّعة، ومواردها وبنيتها التحتية المتكاملة، ويشمل ذلك أفضل مرافق استضافة المؤتمرات والمعارض، ومنشآت الضيافة والفنادق الأيقونية، لتُرحِّب بالعالم لاكتشاف عروضها ومعالمها المذهِلة التي تمنح زوّار سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض فرصة الاستمتاع بتجارب لا تُنسى».
وقال سنثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات: «يسعدنا اختيار أبوظبي وجهةً رائدةً لمنظِّمي الاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط لعام 2022. ويُجسِّد هذا التصنيف حجم جهود العاملين في هذا القطاع في أبوظبي وكفاءاتهم وطموحاتهم، ويؤكِّد أيضاً دور منطقة الشرق الأوسط في دعم أنشطة الرابطة العالمية».

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