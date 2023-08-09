1.58 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بقيمة 1.58 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، توزعت على 1.215 مليار درهم قيمة التداولات التي استحوذ عليها سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي نحو 365 مليون درهم.

ورغم إغلاق المؤشرات العامة للسوقين في (المنطقة الحمراء) إلا أنها تماسكت قرب أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، بدعم من عمليات شراء للمستثمرين الأجانب والمؤسسات، حيث أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9953.2 نقطة بانخفاض نحو 37 نقطة، كما ظل المؤشر العام لسوق دبي المالي فوق حاجز الـ 4 آلاف نقطة وأغلق عند مستوى 4070.54 نقطة، بانخفاض طفيف بلغ 7 نقاط عن مستوى إغلاقه أمس الأول. وأظهرت بيانات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب ضخوا 63.3 مليون درهم صافي شراء خلال جلسة تداولات الأمس، واستحوذوا على 24.25% من قيمة التداولات.

ووفقاً للبيانات، فإن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب (غير العرب) بلغت 35.9 مليون درهم صافي شراء، كما بلغت محصلة تداولات المستثمرين الخليجيين 23.8 مليون درهم أيضاً صافي شراء، وسجل المستثمرون العرب (غير الخليجيين) كذلك محصلة إيجابية لتداولاتهم بلغت 3.6 مليون درهم صافي شراء.

وهيمن المستثمرون المؤسساتيون على 67% من قيمة التداول في سوق أبوظبي خلال الجلسة، وسجلت محصلة تداولاتهم صافي شراء بقيمة 13.4 مليون درهم.

واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.885 تريليون درهم بحسب أسعار الإغلاق الرسمية للشركات المدرجة يوم أمس.

وكانت محصلة التداولات في سوق أبوظبي ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 18 شركة، فيما ظلت أسعار 49 شركة من دون تغيير مستقرة عند سعر إغلاقها يوم أول أمس.

وفي سوق دبي المالي استحوذ المستثمرون الأجانب على 41% من قيمة التداول خلال جلسة الأمس، وبلغت محصلة تداولاتهم الإجمالية 7.5 مليون درهم صافي بيع، ومع أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب (غير العرب) سجلت 2.8 مليون درهم صافي شراء، إلا أن محصلة تداولات المستثمرين الخليجيين سجلت 11.2 مليون درهم صافي بيع، وأما المستثمرون العرب (غير الخليجيين) رغم أن إجمالي قيمة تداولاتهم بلغت نحو 42 مليون درهم إلا أن محصلة التداولات جاءت شبه مستقرة، وسجلت 807 آلاف درهم صافي شراء.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين سجلت 5.3 صافي شراء ، فيما بلغت قيمة تداولاتهم الإجمالية 155 مليون درهم.

وإجمالاً استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي عند مستوى 688 مليار درهم، من دون تغيير يذكر.