«متجر ديوا» توفر 818 عرضاً من 471 شركة

دبي (الاتحاد)

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها، من خلال «متجر ديوا»، باقة واسعة من العروض والخصومات، بالتعاون مع 471 شركة من القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، ومساعدتهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من 818 عرضاً من خلال تسجيل الدخول إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة على تطبيق الهيئة الذكي المتوافر على منصات «IOS» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتعزيز جودة الحياة وسعادة المعنيين كافة، وترسيخ قيم الإيجابية والاستدامة في المجتمع، وتشجيع المتعاملين على تبني نمط حياة واعٍ ومسؤول، انسجاماً مع الجهود الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.