«جمارك دبي» توفر خدمات جديدة لتسهيل إجراءات المسافرين

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمارك دبي اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل الإجراءات وتسريع حركة المسافرين القادمين إلى الإمارات، عبر مطار دبي الدولي خلال موسم العودة من الإجازات الصيفية.

واتخذت إدارة عمليات المسافرين في الدائرة العديد من الخطوات، منها زيادة أعداد ضباط التفتيش لكل مناوبة.

وقال إبراهيم علي الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «تولي جمارك دبي أهمية قصوى في تطوير خدمات ذكية ومبتكرة، لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة بما يحقق سعادتهم، وتمنح انطباعاً مميزاً أن دبي عاصمة السياحة العالمية، وقبلة السائحين، كما تدعم إجراءات جمارك دبي المبتكرة خطط مطار دبي الدولي في الحفاظ على مكانته الرائدة والمرموقة كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم».