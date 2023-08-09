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الاقتصادي

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستقطب 69 شركة ناشئة

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستقطب 69 شركة ناشئة
10 أغسطس 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نجاحها بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المختلفة في استقطاب 69 شركة تقنية ناشئة للإمارة خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك التزاماً بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وبما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33). 
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول 12 جولة ترويجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، واجتمعت خلالها مع 279 شركة متنوعة تشمل الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى الشركات الناشئة ذات النمو السريع.
وبحثت الغرفة خلال جولاتها الترويجية استقطاب هذه الشركات إلى الإمارة، وتشجيعها على المشاركة في فعالية «إكسباند نورث ستار» القادمة التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر، وتعد واحدة من أكبر الفعاليات التي تجمع الشركات الناشئة حول العالم.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ملتزمون في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ونعمل على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام في الإمارة. أولوياتنا مواكبة رؤية القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
وأضاف: «تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، ونسعى جاهدين لبناء اقتصاد متنوع ومرن يرتكز على التكنولوجيا والمعرفة الرقمية».

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
دبي
الإمارات
الاقتصاد الرقمي
الشركات الناشئة
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