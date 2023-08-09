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الاقتصادي

تفاهم بين وزارة «الصناعة» وكلية محمد بن راشد للإدارة

خلال التوقيع علي مذكرة التفاهم (من المصدر)
10 أغسطس 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وانسجاماً مع توجهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف وتمكين الكوادر الوطنية، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعاون والدعم الأكاديمي لكوادر الوزارة، والتدريب والبحوث والدراسات، والبرامج الإبداعية والابتكارية.
وقع المذكرة من جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور راشد خلفان النعيمي، وكيل وزارة مساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعائشة سلطان الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومحمد الخطيب، مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تكامل حكومي
وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، وكيل وزارة مساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الارتقاء بقدرات الكوادر في الوزارة يتماشى مع الرؤية الوطنية وخطة العمل «نحن الإمارات 2031» نحو مستقبل تتشارك في تحقيقه الجهات الحكومية من خلال التعاون والتكامل، وانسجاماً مع مستهدفات إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، بما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية للمستقبل، وأبرزها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.
وأضاف: «إن الوزارة تسعى إلى تعزيز قدرات الكوادر لديها تماشياً مع مستهدفاتنا للارتقاء بالخدمات الإدارية وفق أفضل الممارسات، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال تزويد الموظفين بأفضل المؤهلات الأكاديمية والتطبيقات العملية وإكسابهم المعارف والمهارات التطبيقية، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات لشركاء ومتعاملي الوزارة، وتعزيز مهارات كوادرنا في دفع منظومة التميز الحكومي في الخدمات، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي».
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يسرنا أن نتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف توثيق أطر التعاون الأكاديمي ودعم الكفاءات والمواهب. وباعتبارها تعنى بدعم قطاع الصناعة الإماراتي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، تتماشى أهداف الوزارة مع رسالتنا ومساعينا لتدريب وتمكين قادة المستقبل، خاصة وأننا نلتزم بالعمل مع الهيئات الحكومية لتقديم الاستشارات وإتاحة برامج التدريب المتخصص ودبلومات التعليم التنفيذية للمسؤولين الحكوميين في جميع المجالات».

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الإمارات
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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