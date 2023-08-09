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الاقتصادي

النفط يهبط بفعل مخاوف حيال الطلب

النفط
9 أغسطس 2023 07:41

 تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2 بالمئة.
كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.
وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدى سانوارد تريدينج "أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود".

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المصدر: وكالات
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