أبوظبي الأولى عالمياً في سرعة «النطاق العريض»

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة «النطاق العريض» الثابت بعد أن تقدمت مركزين متتاليين خلال شهر، بحسب مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك، وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

ووفق مؤشر الشركة لشهر يونيو الماضي، سجلت شبكة النطاق العريض الثابت في العاصمة متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 273.05 ميجابت/‏الثانية، و118.64 ميجابت/‏الثانية، لإرسال البيانات «Upload».

والنطاق العريض الثابت هو وسيلة نقل بيانات عالية السرعة والسعة يمكنها حمل إشارات من ناقلات شبكة مستقلة متعددة، حيث يتم استخدام تقنية النطاق العريض لنقل البيانات والصوت والفيديو عبر مسافات طويلة في وقت واحد.وتحسن متوسط سرعة تحميل البيانات عبر شبكة الألياف الضوئية بنسبة تناهز %62.2 خلال الـ 12 شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة %25.15.

وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تنزيل الملفات على شبكة النطاق العريض في أبوظبي يزيد بنسبة %234.6 على المتوسط العالمي البالغ 81.6 ميجابت/‏الثانية، فيما تزيد سرعة إرسال البيانات عبر الشبكة بنسبة %225.93 على المتوسط العالمي البالغ 36.4 ميجابت/‏الثانية.

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة النطاق العريض في العاصمة الصينية بكين 262.21 ميجابت/‏الثانية، لتحتل المركز الثاني عالمياً بعد الإمارات.

وجاءت مدينة فالبارايسو في تشيلي في الترتيب الثالث عالمياً في سرعة النطاق العريض مسجلة متوسط سرعة عبر الشبكة بلغ 242 ميجابت/‏الثانية. وحلت مدينة شنغهاي الصينية في الترتيب الرابع عالمياً بسرعة تحميل 233.27 ميجابت/‏الثانية، عبر شبكة النطاق العريض.

وجاءت مدينة ليون الفرنسية في المرتبة الخامسة بسرعة تحميل بيانات بلغ 228.91 ميجابت/‏الثانية، تليها العاصمة التايلاندية بانكوك التي سجلت متوسط سرعة تحميل بيانات 226.74 ميجابت/‏الثانية.

وجاءت مدينة نيويورك في الترتيب السابع عالمياً بسرعة تحميل بيانات بلغ 225.90 ميجابت/‏الثانية، عبر شبكة النطاق العريض، تليها العاصمة الرومانية بوخارست بمتوسط سرعة تحميل بلغ 224.21 ميجابت/‏الثانية.

وحلت مدريد في الترتيب التاسع عالمياً بمتوسط سرعة تحميل بلغ 218.37 ميجابت/‏الثانية، عبر شبكة النطاق العريض، فيما حلت كوبنهاجن في الترتيب العاشر عالمياً بمتوسط سرعة تحميل بلغ 205.61 ميجابت/‏الثانية.

شبكة المتحرك

على مستوى شبكة الهاتف المتحرك جاءت مدينة أبوظبي في الترتيب الثالث عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الشبكة حيث سجلت متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 213.83 ميجابت/‏الثانية، و23.w16 ميجابت/‏الثانية لإرسال البيانات«Upload» .

وتحسن متوسط سرعة تحميل البيانات عبر شبكة الهاتف المتحرك بنسبة تناهز 49.28% خلال الـ 12 شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة 5.7%.

وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تنزيل الملفات على شبكة الهاتف المتحرك في أبوظبي يزيد بنسبة 398.2% على المتوسط العالمي البالغ 42.92 ميجابت/‏الثانية، فيما تزيد سرعة إرسال البيانات عبر الشبكة بنسبة 126.8% على المتوسط العالمي البالغ 10.21 ميجابت/‏الثانية.