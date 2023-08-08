10.2 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت الإمارات تسجيل أكثر من 10267 علامة تجارية جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة في شهر يوليو الماضي تجاوز 2096 علامة جديدة تمثل شركات محلية وعالمية، وشملت العلامات التجارية الجديدة قطاعات مختلفة ومتنوعة منها أنظمة الحلول الذكية والتجارة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية والهواتف والذكاء الاصطناعي والتسويق الإلكتروني، عبر التواصل الاجتماعي وأنظمة الكمبيوتر وتجارة الجملة والتجزئة والتصدير والاستيراد والمواد الغذائية وقطاع السيارات والمركبات الكهربائية وقطع الغيار وقطاع النفط وأنظمة الطاقة وإدارة المشاريع والكهرباء والمياه والمناجم ومضخات المياه، والعقارات والمقاولات ومواد البناء، إضافة إلى خدمات الطيران والسفر والفنادق والمطاعم والتجارة العامة والاستثمار والصناعة، وقطاع البنوك والزراعة والصيرفة والتأمين، وأنظمة الأمن والسلامة والخدمات البيطرية، والقطاعات الطبية منها المستلزمات الطبية وخدمات المختبرات والتمريض والصيدليات، فضلاً عن قطاع التعليم والاستشارات التعليمية وتنظيم المعارض والفعاليات والإعلام، وتأجير المعدات الرياضية والترفيهية والقطاعات الاستهلاكية مثل العطور مستحضرات التجميل والمجوهرات والأدوات المنزلية والدهانات والتصميم الداخلي والملابس والأقمشة وألعاب الاطفال، وقطاع والحلويات والمخابز والعلامات التجارية وخدمات الركاب والطباعة والحلول البيئية والأثاث والسجاد وغيرها. وتصنف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً لكبريات العلامات التجارية التي تعتبرها نقطة انطلاق أيضاً لعملها في بقية دول منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.