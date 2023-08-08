سوق أبوظبي يربح 45 مليار درهم

أبوظبي (وام)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 45 مليار درهم مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية ليواصل بذلك صعوده للجلسة الثانية على التوالي، بينما أغلق سوق دبي المالي على شبه استقرار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.532 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين إلى 3.576 تريليون درهم موزعة بواقع 2.888 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.08 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.96 مليار درهم موزعة بواقع 1.47 مليار درهم في سوق أبوظبي و491.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 721.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 32.9 ألف صفقة.

وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي لأعلى مستوياتها في 5 أشهر، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 1.96% أو ما يعادل 187.3 نقطة ليغلق عند 9735.42 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 1.68% توازي 165.6 نقطة ليقفل عند 9989.84 نقطة.

واتجه الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق أبوظبي محققين صافي استثمار بنحو 16.5 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 274.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 257.6 مليون درهم، كما اتجه المستثمرين الخليجيين والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 17.2 مليون درهم و4.8 مليون درهم على التوالي.

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على شبه استقرار عند 4077.73 نقطة وسط تباين في أداء المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع العقار والاتصالات والصناعة.