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الاقتصادي

أبوظبي تستضيف قمة فوربس لقادة الاستدامة نوفمبر المقبل

ثاني الزيودي
9 أغسطس 2023 00:52

دبي (الاتحاد)

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تجمع «قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2023»، القادة الدوليين في مجال الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة تحت مظلة واحدة في أبوظبي في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2023، تحت عنوان: «تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة».  
يرأس القمة المُنتظرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي عن حماسه تجاه الحدث ودوره المرتقب قائلًا: «إنها قمة مهمة ذات أثر متوقع كبير، يساهم فيها مشاركون عالميون وإقليميون من ممثلي الحكومات وقادة ورواد الأعمال وصناع السياسات، لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهنا اليوم في مجالات النمو الاقتصادي المستدام والعمل المناخي. ونحن نسعى إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة الابتكار ووضع حلول قابلة للتنفيذ من خلال القمة، لتتم الاستفادة منها خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات لاحقاً هذا العام، بهدف حشد الجهود الدولية لتمهيد الطريق أمام مستقبل أكثر استدامة».
تلعب قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2023 دوراً حيوياً في الجهود العالمية المبذولة للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

أبوظبي
الشرق الأوسط
الاستدامة
فوربس الشرق الأوسط
ثاني الزيودي
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