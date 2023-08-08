753 مليون درهم إيرادات «الياه سات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2023، حيث حافظت على مستوى الإيرادات عند 753 مليون درهم.

وقالت الشركة، إن صافي الدخل المطبع قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى 460 مليون درهم، مع نمو صافي الدخل المطبّع بنسبة 5% إلى 175 مليون درهم على التوالي.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «تواصل (الياه سات) تعزيز كفاءة عملياتها التجارية وزيادة ربحيتها، والتركيز على تنمية الأعمال الحكومية الأساسية والقطاعات التجارية، مع التحكم في التكاليف وتحسينها عبر مختلف أنشطة المجموعة. وبجانب استكمال برنامج الشراء للقمر الصناعي الثريا-4 NGS، الذي يجري العمل لإطلاقه في موعده خلال النصف الأول من عام 2024، وقّعنا تفويضاً بالمضيّ قدماً مع شركة إيرباص، وهي شريك أعمال رئيسي لشركة الياه سات، لبدء الأنشطة الأولية المتعلقة بشراء القمرين الصناعيين (الياه 4) و(الياه 5). وبموازاة ذلك، فقد بلغنا مرحلة متقدمة من المحادثات مع حكومة الإمارات لتأمين عقد طويل الأجل من شأنه أن يرفع ويمدد الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها لما بعد عام 2040».

وأضاف: «بدأنا العمل على تأسيس شراكة رسمية مع شركة بيانات لتوفير قدرات رصد الأرض باستخدام تقنية الرادار ذي الفتحة الاصطناعية ضمن المرحلة الأولى. وتهدف هذه الشراكة في تطوير كوكبة مؤلفة من خمسة أقمار صناعية، مع توقع إطلاق أول قمر صناعي خلال النصف الأول من عام 2024».