«بروج» للبتروكيماويات و«بورياليس» تطلقان منتجات مستدامة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس كل من شركة «بروج» للبتروكيماويات، وشركة بورياليس، إحدى أكبر شركات تصنيع البوليفينات، إطلاق منتَجيْن مستدامَيْن جديدين من البوليميرات المخصصة لقطاع صناعة السيارات، وذلك تماشياً مع التزام الشركتين بالاستدامة.

وتحتوي هذه المنتجات على مواد معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 70%، وتعد أول منتجات مستدامة من نوعها يتم تطويرها في وحدة تصنيع البوليمرات المركبة التابعة لشركة بروج في شنغهاي، الصين، والحاصلة على شهادة الآيزو ISO14067 المتعلقة بتقييم البصمة الكربونية.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي في بروج: «يعزز إطلاقنا لأحدث منتجاتنا التزامنا القوي بتطبيق مبدأ الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال استخدامنا لمواد مُعاد تدويرها وتطويرنا لمنتجات ذات انبعاثات كربونية منخفضة نساهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري من خلال نتائج ملموسة. ونحن فخورون بالجهود الدؤوبة والمتمكنة لكوادر الشركة والتزامهم بالاستدامة واستمرارهم في تطوير حلول مبتكرة تساهم في تمكين الجهود التي تهدف لتسريع تحول قطاع السيارات نحو تحقيق خفض في الانبعاثات الكربونية.»

وخضعت حلول البولي بروبيلين الجديدة والتي تحتوي على نسبة تصل إلى 70% من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك لتقييم الجودة والبصمة الكربونية وفق شهادة الآيزو ISO14067 والذي يغطي دورة حياة المنتجات بالكامل (من مواد التصنيع الأولية حتى نهاية المنتج المصنع). وتسهم هذه الحلول الجديدة في خفض انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة مع المحافظة على تحقيق نفس معدلات الأداء والجودة كمركبات خام أصلية.

من جانبه، قال إيدي وانغ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب آسيا في بروج: «يؤكد الطلب المتزايد على حلول السيارات المبتكرة على الأهمية الكبيرة للاستدامةَ كمرتكز محوري في قطاع صناعة السيارات، واستجابة لذلك، يبحث عملاؤنا باستمرار عن طرق مبتكرة لاستخدام حلول البولي أوليفين المستدامة في تصنيع أجزاء لأحدث طرازات السيارات التي ينتجونها. ونحن في بروج نعمل باستمرار على ابتكار حلول لمواكبة الطلب على منتجات توفر مزايا وفوائد متعددة لعملائنا وتساهم في تمكينهم من الانتقال السريع نحو مستقبل مستدام».