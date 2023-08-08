شراكة استراتيجية بين «أدنيك» و«كينيس العالمية»

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة أدنيك توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «كينيس» العالمية المتخصصة بإقامة الفعاليات، وذلك لتنظيم مجموعة من الفعاليات في إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنيك للخدمات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، ودان ريفلين، الرئيس التنفيذي ومدير الرؤية من شركة «كينيس» العالمية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. وحسب بنود الاتفاقية، ستقوم أدنيك للخدمات بالتعاون مع مجموعة كينيس بإطلاق عدد من الفعاليات المتخصصة في عدة مجالات حيوية لتقام في العاصمة أبوظبي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بهذه المناسبة: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود مجموعة أدنيك الرامية لمد جسور التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، الأمر الذي سيساهم في إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية الجديدة المتخصصة في مراكز مجموعة أدنيك المختلفة داخل وخارج الدولة».

من جانبه، قال دان ريفلين: «نتطلع في مجموعة كينيس دوماً إلى بناء شراكات قوية تمكننا من تحقيق أهدافنا المتمثلة في نقل المعارف والخبرات في مختلف المجالات، وتعتبر اتفاقية الشراكة مع مجموعة أدنيك خطوة للأمام نحو توفير منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين، وتعرض أحدث التقنيات لتحسين تجارب الزوار».