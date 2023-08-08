36 مليون درهم أرباح «إشراق للاستثمار» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» نتائجها المالية للنصف الأول 2023، حيث شهد إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً لافتاً بنسبة 2.446.7% ليصل إلى 44.31 مليون درهم مقارنة بإجمالي خسائر تشغيلية بلغت 1.89 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022.

وأظهر صافي أرباح إشراق نمواً كبيراً ليقفز من خسائر صافية بلغت 7.07 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022 إلى أرباح صافية بقيمة 35.992 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023. ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 609.3% على أساس سنوي.

وتعليقاً على النتائج، قال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «يسعدنا أن نعلن عن تسجيل نتائج قوية في الربع الثاني من عام 2023، حيث نجني فوائد التقدم المطرد في استراتيجيتنا لتنويع مصادر إيراداتنا، مدعومة باستثمارات عقارية مربحة. وسنواصل المضي قدماً في مسارنا الصحيح وفقاً لخطتنا المقررة على مدى ثلاث سنوات للتخلص من الأصول غير المدرة للدخل وتوجيه العائدات نحو استثمارات مربحة تقدم قيمة للمساهمين».

وأضاف: «تشهد (إشراق) مرحلة جديدة من النمو. وتماشياً مع عملية وإجراءات التحديث التي تشهدها أعمالنا».