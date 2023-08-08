الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن زيادة عدد الرحلات الجوية عبر شبكة الوجهات خلال موسم التشغيل الصيفي للعام 2024، والذي ينطلق في 31 مارس 2024 وينتهي في 26 أكتوبر 2024.

وقالت الشركة إن زيادة عدد الرحلات الجوية خلال الموسم الصيفي المقبل، جاء بهدف دعم وتلبية الطلب المتزايد على السفر عبر وجهات خطوط طيران سنغافورة الرئيسية، مؤكدة أن عدد الرحلات سيزيد عن مستويات ما قبل «الجائحة».

تشمل تلك الوجهات دبي (الإمارات العربية المتحدة)، بكين وشنغهاي (الصين)، دا نانغ (فيتنام)، داروين، ملبورن، وبرث (أستراليا)، طوكيو هانيدا (اليابان)، والعديد من الوجهات الأخرى.

تفاصيل تغييرات شركة الطيران سنغافورة لجداول رحلاتها بين دبي وسنغافورة على النحو التالي.علما أن جميع الأوقات المذكورة محلية. جميع خدمات الرحلات تخضع للموافقات التنظيمية، ونشر الطائرات يخضع لمتطلبات التشغيل. سيتم توفير تذاكر الرحلات للبيع تدريجياً من خلال قنوات التوزيع المختلفة للخطوط الجوية السنغافورية SIA.

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الإمارات العربية المتحدة

اعتبارا من 31 مارس 2024، ستطلق الخطوط الجوية السنغافورية (SIA) أربع رحلات أسبوعية جديدة بين سنغافورة ودبي (SQ496 and SQ497) بالطائرة A350-900 متوسطة المدى. سيؤدي ذلك إلى رفع الخدمات بين المدينتين من سبع مرات أسبوعيا إلى 11 مرة أسبوعيا، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء.

وتعليقاً على ذلك، قالت السيدة جوان تان، نائب الرئيس الأول لتخطيط التسويق في الخطوط الجوية السنغافورية: "مع إصدار جداول الصيف المقبل، يمكن لعملائنا التخطيط للمستقبل والبدء في وضع خطط سفرهم لعام 2024. وسيتمكن عملاؤنا من الاستمتاع بمزيد من الخيارات والمرونة عند سفرهم معنا، مع الاستمرار في تعديل وتوسيع شبكتنا استجابة لأنماط الطلب".

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