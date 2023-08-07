سوق أبوظبي يربح 12 مليار درهم

أبوظبي (وام)

ناهزت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 12 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، فيما أغلق سوق دبي مستقراً من دون تغيير يذكر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.52 تريليون درهم بنهاية الجمعة الماضية إلى 3.532 تريليون درهم موزعة بواقع 2.843 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.84 مليار درهم موزعة بواقع 1.42 مليار درهم في سوق أبوظبي و413.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 619.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 28.3 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.47% أو ما يعادل 44.6 نقطة ليغلق عند 9548.12 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.38% توازي 37.8 نقطة ليقفل عند 9824.2 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «ملتيبلاي» 4.37% و«طاقة» 1.52% و«الدار العقارية» 0.95% و«العالمية القابضة» 0.63% و«أبوظبي التجاري» 0.47% و«أبوظبي الأول» 0.28% و«أدنوك للتوزيع» 0.26%.