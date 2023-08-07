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الإمارات تترأس اجتماع دولي للطيران المدني

الإمارات تترأس اجتماع دولي للطيران المدني
8 أغسطس 2023 00:49

الرباط (وام)

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ترأست دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الرابع لآلية التعاون الإقليمي بين منظمة الطيران المدني الدولي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 8 من الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وافتتح الاجتماع محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيات في المملكة المغربة، والكابتن عائشة محمد الهاملي مساعد المدير العام لتحقيقات الحوادث الجوية في الدولة.
واشتملت أجندة الاجتماع على العديد من المحاور، وناقش المشاركون البنود الرئيسية للوقاية من حوادث الطائرات من خلال جمع وتحليل بيانات ومعلومات السلامة لقطاع الطيران ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماعات السابقة وتحديث المعلومات وطبيعة آلية العمل الداخلية لكل جهة والتي تضمن سلامة الطيران، ومن خلالها يتم تحقيق الأهداف المشتركة.
وشارك في الاجتماع الرابع ممثلون من شركة صناعة الطائرات الأمريكية العالمية (Boeing) ومن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA)، والاتحاد الدولي لرابطة طياري الخطوط الجوية (IFALPA.
وفي الختام أعلنت سلطنة عمان استضافة الاجتماعات القادمة للجنة التنسيق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر مبدئيا عقدها خلال الربع الثاني من عام 2024 في العاصمة مسقط.

الإمارات
بالهيئة العامة للطيران المدني
المغرب
منظمة الطيران المدني الدولية
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