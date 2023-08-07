30 مليار دولار أرباح «أرامكو» في الربع الثاني

الرياض (أ ف ب)

أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس تحقيق أرباح بقيمة 30.08 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، بتراجع نسبته 38% تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان: «بلغ صافي الدخل 112.81 مليار ريال سعودي (30.08 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2022«.

وأشارت إلى أن التراجع يعكس «تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات».

وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: «تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية».

وأعلن أنه «بالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث» وتبلغ 9.9 مليارات دولارات، فيما سيتم كذلك توزيع أرباح الفصل الثاني على المستثمرين وقيمتها 19.5 مليار دولار.