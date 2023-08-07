62.8 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت مطارات الإمارات 62.79 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 46 % مقارنة مع 43.02 مليون مسافر، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن الحركة الجوية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 446704 رحلة جوية، مقارنة مع 359.9 ألف رحلة في النصف الأول من العام 2022.

وأشارت الهيئة: «شهدت الحركة الجوية في أجواء الدولة زيادة بواقع 53 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2022».

وخلال عام 2022، سجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قياسياً على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، التي قفزت إلى أكثر من 101 مليون مسافر بنهاية العام الماضي، حيث شهدت المطارات ارتفاعاً قياسياً في أعداد المسافرين خلال عام 2022 بنسبة 120%، بعد أن قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر ‎مطارات الدولة إلى 101.1 مليون مسافر، مقارنة مع نحو 46 مليون مسافر عام 2021، وارتفعت الحركة الجوية في الدولة خلال العام الماضي لتصل 782.1 ألف حركة، مقارنة مع 542.5 ألف حركة في عام 2021، بنمو نسبته 44%، ما يعكس تسارع وتيرة انتعاش قطاع الطيران بالدولة واستعادته لمستويات ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019.

وبحسب ما أعلنته مطارات أبوظبي مؤخراً، شهد مطار أبوظبي الدولي ارتفاعاً في حركة المسافرين بواقع 67%، حيث استقبل أكثر من 10.25 مليون مسافر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 6.15 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالرحلات، فقد استقبل مطار أبوظبي الدولي نحو 67.8 ألف رحلة، محققاً زيادة ملحوظة بواقع 36%، مقارنة بـ 49.9 ألف رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.

أما مطار دبي، فتوقعت مطارات دبي ارتفاع حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنهاية العام الجاري 2023 إلى 83.6 مليون مسافر، وهو ما يشكل نحو 96.7% من الأرقام المسجلة في عام 2019 التي بلغت 86.4 مليون مسافر، واستقبل مطار دبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 21.2 مليون مسافر، ما يعادل 95.6% من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019، بزيادة قدرها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2022

وتؤكد الأرقام المسجلة منذ بداية العام الجاري حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران المدني بالدولة وقدرته على التعافي وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.