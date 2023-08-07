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2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
8 أغسطس 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 670 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 328.06 مليون درهم، و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 406 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 724.49 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 22.36 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 702.13 مليون درهم.

دبي
تصرفات العقارات في دبي
التصرفات العقارية
دائرة الأراضي والأملاك
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