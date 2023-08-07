«أغذية» تبحث سبل التعاون مع وفد برازيلي

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت مجموعة أغذية مع وفد وزاري من البرازيل تعزيز التعاون، والعلاقات التجارية المتنامية بين البلدين والدور المحوري الذي تلعبه الفوعة التابعة لها في الترويج للتمور ومشتقاتها كجزء أساسي للأغذية الصحية (سوبر فوودز) في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفر برئاسة كارلوس فافارو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية البرازيلي لمقر مجموعة أغذية في أبوظبي ولقائه بمبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة أغذي بحضور سعادة إليانا زغيب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة.

كما تمت مناقشة تشجيع تواجد التمور الإماراتية ضمن الأسواق البرازيلية ضمن استراتيجية دخول الأسواق الجديدة للفوعة إلى جانب الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، حيث تتواجد تمور الفوعة حاليًا في أكثر من 1000 متجر في جميع أنحاء البرازيل وقد حققت زيادة في صادراتها إلى البرازيل بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2021.

وقال كارلوس فافارو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية في البرازيل: «البرازيل هي بوابة الأعمال والثقافة لأمريكا الجنوبية، وهي شريك تجاري مهم لدولة الإمارات ومجموعة أغذية. إن اجتماع اليوم مع فريق أغذية والفوعة يؤكد على عمق العلاقة التجارية المتنامية بين بلدينا، والتي وصلت إلى آفاق جديدة في السنوات الماضية.».

من جانبه قال مبارك المنصوري «إن تعاوننا مع حكومة البرازيل يتجاوز العلاقات التجارية، حيث نتعاون لنقل خبرة الفوعة في مجال التمور، والعمل عن كثب مع الخبراء البرازيليين بقيادة فريق سعادة الوزيركارلوس فافارو فيما يخدم مجالات التعاون المشترك. وينعكس هذا التعاون الوثيق عبر النمو القوي في صادرات مجموعة أغذية إلى البرازيل، وخاصة منتجات تمور الفوعة».