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الاقتصادي

نجاح اكتتاب زيادة رأس المال لمصرف عجمان

محمد أميري
8 أغسطس 2023 00:49

عجمان (الاتحاد)

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 شهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً وإقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 ضعف، بإجمالي بلغ 4.1 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان أمس، إن الاكتتاب جذب العديد من بنوك الاستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.
وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.
وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «إن النجاح الذي حققته عملية الاكتتاب على حقوق الملكية يؤكد الثقة العميقة والدعم الراسخ من مساهمينا، ما يدل على نجاح منظومة واستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقها اليوم، ويحتل موقعه الاستراتيجي الذي يمكنه من متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة».
ومن المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في 9 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، مع بدء استرداد الأموال المستحقة في 11 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك. كما يتوقع أن يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في 16 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك.

عجمان
مصرف عجمان
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