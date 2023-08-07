"الإمارات للشحن الجوي" تطلق خدمة "إيميريتس ديليفرز" في الكويت

أطلقت "الإمارات للشحن الجوي" منصتها لتسليم التجارة الإلكترونية "إيميريتس ديليفرز Emirates Delivers" في الكويت لتتيح بذلك خدمة شحن دولية سريعة ومضمونة وذات تكلفة معقولة لمشتريات المتسوقين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وسواء كانت المشتريات من متجر تجزئة كبير للتجارة الإلكترونية أو من متجر مستقل عبر الإنترنت أو التنزيلات الدولية في مناسبات مثل "الجمعة السوداء Black Friday" أو مجرد التسوق من منافذ تجزئة ذات علامة تجارية حصرية فإن خدمة "إيميريتس ديليفرز" توفر حلا سلسا من الباب إلى الباب بأسعار شحن تنافسية لنقل مشتريات التجارة الإلكترونية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى العملاء خلال 3 إلى 5 أيام عمل فقط.

وعبر نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن عن أمله لتحقيق الخطوة التالية في استراتيجية التوسع في التجارة الإلكترونية من خلال التوسع وتوفير الخدمة في الكويت وذلك بناء على النجاح الذي حققناه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع استمرار ازدهار سوق التجارة الإلكترونية العالمي أظهرت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأسواق التي لم تكن تقدم في السابق نفس التسهيلات والخيارات مثل الكويت والشرق الأوسط عامة.