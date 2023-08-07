"الأنصاري" تعتزم الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة صرافة بسلطنة عمان

أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية” المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ.

وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نشهد اليوم نقلةً نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني. "

وأضاف الأنصاري:" تسير المجموعة وفق خارطة طريقٍ تتمحور حول تعزيز القيمة التي تتيحها لمساهميها، وترتكز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ونستهدف من خلال هذا التوجُّه إتاحة منظومة خدمات مالية أكثر مرونة وشمولية."

وستشكل سلطنة عمان ثاني محطات توسُّع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت. وبالتوازي مع التوسع إقليمياً، تواصل المجموعة تعزيز حضورها محلياً عبر افتتاح المزيد من الأفرع على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة وتواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية، لتوفير تجربة لقاعدة عملائها أكثر تكامُلاً وسلاسة.

وأوضحت المجموعة أن الاستحواذ لا يزال في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة والعناية الواجبة، وتم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، وسيتم إبلاغ السوق بأي تحديثات في هذا الشأن في الوقت المناسب.