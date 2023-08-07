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الاقتصادي

النفط يواصل مكاسبه ويحوم عند أعلى مستوى في 4 أشهر

النفط
7 أغسطس 2023 08:05

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل.
وبحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.49 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.05 دولار للبرميل.
وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي، وهي أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر 2021 ويناير 2022.
وتلقت الأسعار دعما بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأميركية وتخفيض إمدادات أوبك+ وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني.

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المصدر: وكالات
النفط
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