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الاقتصادي

الذهب يصعد مع تراجع الدولار قبل اختبار للتضخم

الذهب
7 أغسطس 2023 07:26

 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.20 دولار للأوقية.

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الدولار يعاني قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية

وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة وكشف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 923.75 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1262.31 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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