إطلاق 15 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي خلال النصف الأول

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالإمارة، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات بالعاصمة. وشهد السوق العقاري بأبوظبي، منذ بداية العام الحالي، إطلاق 15 مشروعاً جديداً، حيث كشفت شركات «الدار العقارية» و«كيو القابضة» و«بلووم» و«ناين ياردز» عن 12 مشروعاً جديداً، منها 9 مشاريع توفر أكثر من 3700 وحدة سكنية، بجانب مشرع يوفر مساكن للموظفين، وآخر يتضمن إنشاء مدينة ذكية متكاملة، فضلاً عن مشروع للشقق الفندقية. كما تم الكشف عن 3 مشاريع لمساكن المواطنين توفر 3500 فيلا، وذلك بالتعاون بين هيئة أبوظبي للإسكان، وكل من «الدار العقارية» و«كيو القابضة». وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد»، أن تنوع المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي من حيث النوعية والمواقع يلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين والمشترين. وأظهرت مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل 30 مشروعاً منذ بداية العام الحالي، منها مشاريع جاهزة، وأخرى قيد الإنشاء، بجانب مراحل جديدة بمشاريع قائمة.

سكن موظفين

وأعلنت مجموعة ستاليونز الإمارات، يونيو الماضي إطلاق مشروع مشترك مع «كيو القابضة»، تحت اسم «سنتشيري ڤيلج»، وهو عبارة عن مشروع سكن موظفين بقيمة 320 مليون درهم في جزيرة الريم بأبوظبي.

وقامت «سنتشيري ڤيلج» مؤخراً بتعيين شركة GBH العالمية للمقاولات مقاولاً رئيساً لبناء مشروع سكن موظفي «ريم هيلز».

ريم هيلز

وأطلقت شركة كيو للعقارات، إحدى شركات «كيو القابضة»، فبراير الماضي مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» جزيرة الريم بأبوظبي، تضم 593 وحدة سكنية، والتي تم بيعها بالكامل فور الطرح.

كما أطلقت خلال مايو المرحلةَ الثانيةَ من الشقق والتي تضم 300 وحدة سكنية ضمن «ريم هلز»، حيث أكدت الشركة بيعها بالكامل خلال ست ساعات فقط من طرحها للبيع.

وخلال العام الماضي، كشفت «كيو للعقارات» عن مشروع «ريم هلز»، والذي سيوفر نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم، حيث طرحت المرحلة الأولى التي تضم نحو 221 فيلا، والمرحلة الثانية والتي توفر نحو 166 فيلا.

وأكد بن هدسن، الرئيس التنفيذي لكيو للعقارات، وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بالمشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، موضحاً أن بيع الشركة للمرحلةَ الثانيةَ من الشقق بمشروع «ريم هلز» يعكس حجم الطلب المرتفع بالقطاع العقاري في أبوظبي وأوضح أن السوق العقاري بالعاصمة يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات، سواء من المشترين المقيمين أو الأجانب، متوقعاً أن يواصل القطاع مزيداً من الزخم والنشاط خلال عام 2023.

منطقة غنتوت

ووقعت «كيو القابضة» مارس الماضي، اتفاقية شراكة مع مجموعة «أورا» للتطوير العقاري، تتولى فيه الأخيرة تطوير مدينة متكاملة في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي على مساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع. وترتكز الرؤية المستقبلية لتطوير منطقة غنتوت، على إقامة مدينة متكاملة، ومتواكبة مع التطور التكنولوجي للمدن الذكية في بيئة خضراء ومستدامة.

بلووم ليفينج

وأعلنت شركة بلووم القابضة، مايو الماضي، إطلاق «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي، وذلك بعد إطلاق المرحلتين الأولى «قرطبة»، والثانية «توليدو»، حيث توفر «قرطبة» نحو 257 منزلاً وفيلا مستقلة، فيما تضم «توليدو» 405 وحدات سكنية.

وأكد كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، أن الإقبال الكبير الذي حققته المراحل السابقة من «بلووم ليفينج»، عزز خطط الشركة لطرح مرحلة ثالثة، متوقعاً أن تشهد المرحلة الثالثة «كاساريس» طلباً كبيراً من قبل المستثمرين والمشترين. وأوضح واكيم أن الشركة تخطط لإطلاق مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة هذا العام، تلبيةً للطلب المتزايد بالسوق العقاري في أبوظبي. وأكد أن المستثمرون الأجانب أظهروا اهتماماً كبيراً بالمشاريع السكنية في أبوظبي، ما أدى إلى زيادة الطلب بالقطاع، متوقعاً استمرار تحقيق القطاع العقاري المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. وسيوفر مجمّع «بلووم ليفينج» أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة.

شقق فندقية

كما أعلنت شركة بلووم القابضة، مؤخراً إطلاق «بلووم أرجان» من «روتانا»، والواقع ضمن مشروع بارك فيو في جزيرة السعديات.

ويوفر المشروع عدداً من للشقق الفندقية المتاحة للاستثمار، وتتنوع الوحدات المعروضة بين الاستوديوهات وغرفة وغرفتين.

فلل المواطنين

وقَّعت مجموعة «كيو القابضة» مؤخراً اتفاقيتين مع شركة تروجان للمقاولات العامة، تتولى الأخيرة بموجبهما أعمال تصميم وبناء 1742 فيلا للمواطنين في منطقتي السمحة وغرب بني ياس في أبوظبي لصالح «كيو القابضة»، وذلك في أعقاب اتفاقية شراكة بين كيو القابضة وهيئة أبوظبي للإسكان، بتكلفة تتجاوز 7 مليارات درهم.

ويتضمن مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية، فيما يتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية.

وتشرف شركة الدار العقارية «الدار»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي تم إطلاقه مؤخراً، ويقع شمال شرق جزيرة ياس، بقيمة 8 مليارات درهم، وسيوفر مشروع بلغيلم، نحو 1743 فيلا سكنية.

استحواذ

أعلنت مجموعة «إثمار الدولية القابضة» مؤخراً الاستحواذ على مشروع «لامار العقاري»، على شاطئ الراحة في منطقة السيف بأبوظبي.

وجاء هذا الاستحواذ من خلال شركة «آي بروبرتيز» إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

ويتكون «لامار» من 435 وحدة سكنية (منها 30 فيلا).

«ياس باي»

كشفت شركة «ناين ياردز» للتطوير العقاري، مارس الماضي، عن إطلاق مشروع «سي لا في»، بقيمة وصلت إلى ملياري درهم في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي، والذي سيوفر 668 وحدة سكنية، بجزيرة ياس، حيث باشرت الشركة مؤخراً وضع حجر الأساس للمشروع. وتأسست «ناين ياردز» بتعاون مشترك بين «شركة إثمار الدولية القابضة» و«شركة النهضة الدولية القابضة».

مشاريع الدار

كشفت شركة الدار العقارية، خلال النصف الأول من العام الحالي، عن إطلاق 5 مشاريع جديدة توفر نحو 2100 وحدة سكنية، تشمل «ذا سورس 2»، و«ذا سورس 1» بالسعديات، و«المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، و«منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات، و«ريمان ليفينج» بمنطقة الشامخة.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «الدار للتطوير»، إن المشاريع الجديدة التي أطلقتها «الدار» خلال العام الحالي، شهدت طلباً مرتفعاً من المشترين سواء المحليين أو الدوليين، ما يؤكد تنامي الطلب على الوحدات السكنية النوعية بأبوظبي، ويرسخ مكانتها وجهة استثمارية رئيسية.

كما كشفت «الدار» بداية العام الحالي، عن استحواذها على جزيرة الفاهد بأبوظبي، والتي ستضم 4000 منزل، كما وقعت مع «دبي القابضة» اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة ستضم أكثر من 9000 وحدة على مراحل.