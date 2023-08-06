حمدان بن محمد: دبي تتصدر المشهد السياحي العالمي

دبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن «الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، والنمو الكبير والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي، تنسجم مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم، بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعكس هدف القيادة الرشيدة في جعل الإمارة نموذجاً للتميز في كل القطاعات على مستوى العالم».

وأضاف سمو ولي عهد دبي أن «استمرار تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي يعزز ثقتنا بتضافر جهود كافة الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز والمؤشرات القوية لهذا القطاع الذي يمثل رافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تحققه دبي في كل القطاعات، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، ومواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية لزوار دبي من كل أنحاء العالم، بما يضمن لهم تمضية أوقات ممتعة في الإمارة بهدف تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم. وفي الوقت الذي نفخر فيه بهذا الأداء المتميز للنصف الأول من العام الجاري، فإننا نسعى للاستفادة منه في مواصلة رحلة التميز مع إصرارنا على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة في العام الجاري وما بعده».

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» بشأن أداء القطاع السياحي خلال النصف الأول من 2023، إلى أن دبي تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مطلع العام الجاري، والرامية إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. فقد سجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

وتؤكد البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» على مكانة دبي، باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، حيث تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته بين 80 و95 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام. وجاء هذا الأداء القياسي للنصف الأول نتيجة اتباع استراتيجية واضحة بتوجيهات القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة وما تقدمه من عروض متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة، فضلاً عن التركيز المتواصل على نهج تنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك الدعم المميز من الشركاء، لاسيما في ما يتعلق بالمبادرات والحملات التسويقية التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وجهة عالمية

يأتي النجاح اللافت الذي حققته دبي خلال النصف الأول من عام 2023، كنتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، حيث توفر للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية بما فيها المهرجانات الثقافية والفعاليات المتنوعة، إلى جانب خيارات واسعة من المأكولات من مختلف الدول لتجعل زياراتهم للإمارة لا تنسى، وهو ما عزز من مكانتها، وجعلها تتوج للمرة الثانية بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من «تريب أدفايزر»، لتكون ثاني مدينة في التاريخ تحصل على هذه الجائزة لعامين متتاليين. وشهدت الإمارة، خلال النصف الأول، تنوعاً ملحوظاً في فئات الزوار، حيث استقطبت الزوار الباحثين عن الترفيه والمغامرات والرحلات البحرية، والمهتمين بالفعاليات الرياضية، ومحبي المأكولات، بالإضافة إلى المهتمين بالأنشطة البيئية، الأمر الذي يعكس فعالية وكفاءة استراتيجية الدائرة وجهودها الرامية للتعريف بالعروض والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة.

زيادة ملحوظة وفي تعليقه على هذه النتائج، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تمثّل هذه الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، التزام مختلف الأطراف بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى أكثر المدن زيارة في العالم، ووجهة مؤثرة وفاعلة في مشهد السياحة العالمية. إن هذا الإنجاز يعزز من مكانة دبي، ويجعلها تخطو خطوات ثابتة، لتصبح ضمن أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة والأعمال، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد حرصنا، خلال الفترة الماضية، على زيادة جاذبية دبي كوجهة مفضلة للزيارة لاستقطاب المزيد من عشاق السفر من مختلف دول العالم».

وأضاف قائلاً: «إن هذا الإنجاز الكبير هو دليل على الجهود المشتركة والحثيثة من قبل الشركاء، إلى جانب مرونة المدينة العالية في تلبية الطلب العالمي المتزايد، والتي استطاعت أن تحافظ خلاله على جاذبيتها للمسافرين الدوليين، ما جعلها تشهد مستويات نمو قوية في الأسواق التقليدية والناشئة».

أداء قوي

خلال النصف الأول من عام 2023، استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكلٍ كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي لتشكل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 28 بالمئة، ما يؤكد جاذبية الإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من الأسواق المجاورة. أما منطقة جنوب آسيا، فساهمت بنسبة 17 بالمئة من إجمالي الزوار، في حين سجلت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 14 بالمئة، كما ساهمت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 8 بالمئة، ومناطق الأميركتين وأفريقيا وأستراليا بنسب 7 بالمئة، و4 بالمئة، و2 بالمئة على التوالي.