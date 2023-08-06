«بي اتش ام كابيتال» تنضم إلى منصّة سوق دبي المالي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بي اتش ام كابيتال»، اندماجها الناجح في المنصة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني لسوق دبي المالي، بما يتيح لها إمكانية الدخول السريع والسهل لفتح حسابات تداول المتعاملين من خلال التطبيق.

ويوفر تطبيق سوق دبي المالي للمستثمرين تجربة رقمية مبتكرة وشاملة تتيح لهم الحصول الفوري على رقم مستثمر في سوق دبي المالي، وفتح حسابات تداول، حيث سيحظى المستثمرون الآن بتجربة سلسة مع بدء رحلتهم الاستثمارية من خلال المشاركة الفعالة في عروض الإدراج العامة وشراء أسهم الشركات المدرجة.

كما يقدم التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات الإضافية، بما في ذلك تمكين الوصول السلس إلى سوق دبي المالي وناسداك دبي والمنتجات المدرجة فيها.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نرحب بانضمام شركة (بي اتش ام كابيتال) إلى منصّة التداول الإلكترونية لسوق دبي المالي بصفتها شركة وساطة مرخصة وبدمجها مع تطبيقنا الإلكتروني. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بتوفير خدمات مالية متقدمة، وتسهيل حركة المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق رأس المال».

ومن جانبه، صرح عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي اتش ام كابيتال»: «فخورون بتعاوننا مع سوق دبي المالي وانضمامنا إلى منصته الإلكترونية وتطبيقه الإلكتروني. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز تجربة عملائنا في التعامل مع السوق، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المالية المبتكرة، وتسهيل وصولهم إلى سوق الأوراق المالية والمشهد المتنامي للاكتتابات العامة الأولية».

وقال علاء دويكات نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بي اتش ام كابيتال»: «تعدّ شراكتنا مع سوق دبي المالي نموذجًا آخر لالتزامنا القوي بتعزيز القطاع المالي ودعم نموّ أنشطة التداول في السوق، ونتطلع إلى تعزيز تجربة المستثمرين وتسهيل عملياتهم في السوق المالي، من خلال مواصلة الابتكار في خدماتنا وتطويرها، والعمل بجد لتلبية توقعات عملائنا واحتياجاتهم».

وبدوره، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية في سوق دبي المالي: «تعكس شراكتنا مع (بي اتش ام كابيتال) مبادرات سوق دبي المالي المستمرة لابتكار تجربة تداول سلسة وفعالة تلبي الاحتياجات المتنامية لدى المستثمرين. ونتطلع أن يستفيد مستثمرونا من استخدام المنصة في الوصول بسهولة إلى أسواق رأس المال في دبي».