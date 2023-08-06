جمارك دبي تنظم 1285 دورة تدريبية

دبي (وام)

نظمت جمارك دبي 1285 دورة تدريبية تخصصية وإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 1136 دورة إلكترونية و149 دورة حضورية، استفاد منها 1796 موظفاً.

أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن الدائرة تولي تأهيل وتطوير الموظفين في مختلف مجالات العمل الجمركي أهمية قصوى، بما يسهم بطريقة مباشرة في التنمية الشاملة لإمارة دبي، مشيراً إلى أحدث وسائل التدريب والتقنيات ومركز لتقييم الكفاءات لدعم استراتيجية جمارك دبي لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية والارتقاء بقدرات الموظفين المهنية والقيادية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن جمارك دبي تعمل بكل ما لديها من خبرات متراكمة على إعداد جيل متطور يواكب رؤية القيادة لاستشراف المستقبل بما يسهم في تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071».