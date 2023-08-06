%5.5 نمو عدد حسابات  الكهرباء في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ارتفاع عدد حسابات الكهرباء إلى 1.144.741 حساباً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.084.596 حساباً بنهاية النصف الأول من عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «هناك عوامل متعددة تدفع النمو المستدام لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي. ونعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، من خلال مواصلة تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده دبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وبصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، توفر الهيئة خدماتها لسكان وزوار دبي، لا سيما وأن عدد سكان دبي المقيمين إقامة معتادة قد تخطى 3.6 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. في حين أنه في نهاية 2022 بلغ مجموع السكان خلال ساعات الذروة والذي يشمل المقيمين إقامة معتادة في دبي ومجموع العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين حوالي 4.729 مليون نسمة بينهم 1.179 مليون نسمة عدد العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين. ومن المتوقع وصول عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في دبي إلى 5.8 مليون نسمة وعدد سكان الإمارة خلال ساعات الذروة إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040 وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040».

وأوضح معالي الطاير أن خطط الهيئة للتوسع تستند إلى توقعات الطلب حتى عام 2032 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة. وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية لـ«الهيئة» إلى 14.917 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

ولفت معاليه إلى أن «الهيئة» تعمل على تحقيق استراتيجية الوصول إلى الحياد الكربوني عبر تنويع مصادر الطاقة، من خلال مشاريع رائدة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي. وقد ارتفعت نسبة القدرة الإنتاجیة للطاقة النظيفة إلى نحو 16.3% من إجمالي مزیج الطاقة في دبي، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.