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الاقتصادي

مكتوم بن محمد: بجهود فريق وزارة المالية نسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للإمارات

مكتوم بن محمد
6 أغسطس 2023 12:51

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها.

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وقال سموه عبر منصة إكس المعروفة سابقاً بتويتر:"أطلقت الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقاً لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية، بجهود فريق وزارة المالية نسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للإمارات بما يدعم تعزيز تفوّقها وضمان رخاء الأجيال القادمة فيها بإذن الله".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتوم بن محمد بن راشد
الإمارات
وزارة المالية
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