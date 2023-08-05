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الاقتصادي

بريطانيا: سقف السعر يضر بعائدات الطاقة الروسية

بريطانيا: سقف السعر يضر بعائدات الطاقة الروسية
6 أغسطس 2023 01:07

لندن (د ب أ)

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ذكرت الحكومة البريطانية، أن سقف السعر بالنسبة للنفط الروسي، الذي فرضته دول مجموعة السبع ودول أخرى، لا يزال يضر بعائدات الطاقة في موسكو. 
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان، إنه حتى نهاية يوليو الماضي، رصدت وكالة الطاقة الدولية، انخفاضا بواقع 10 مليارات دولار(9 مليارات يورو)، في عائدات تصدير النفط الروسي، على أساس سنوي. وفي الفترة ما بين مايو ويونيو وحدهما، تراجعت الإيرادات بواقع 1.5 مليار دولار(1.36 مليار يورو). وأضافت الوزارة أن «سقف سعر النفط يضر بشكل كبير بقدرة روسيا على استخدام النفط لتمويل حربها غير القانونية». وتابعت الوزارة في بيان أن «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف» قدر بشكل مستقل أن سقف السعر على النفط الخام يكلف روسيا حوالي 160 مليون يورو يوميا. 
ونقلت الوزارة عن مصادر بالحكومة الروسية قولها، إن إيرادات موسكو من قطاع الطاقة، في الربع الأول من هذا العام، كانت أقل بواقع 45%، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

بريطانيا
الطاقة
موسكو
روسيا
وكالة الطاقة الدولية
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