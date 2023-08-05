رئيس «جيترو اليابانية»: العلاقات بين الإمارات واليابان «استراتيجية»

طوكيو (وام)

أكد نوريهيكو إيشيغورو، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان استراتيجية، ويرتبط البلدان بشراكة شاملة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.

وقال إيشيغورو: «شهدت الزيارة التي قام بها فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني لدولة الإمارات خلال الشهر الماضي، مشاركة وفد من حوالي 40 من الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية من مختلف المجالات، حيث ترغب اليابان في تقديم مساهمات لا تقتصر على مجال الطاقة، ولكن تشمل مجالات أكثر تنوعاً مثل البيئة والرعاية الصحية والفضاء، حيث إن الجامعات والشركات اليابانية مهتمة جداً بمثل هذه المجالات، خاصة أن الإمارات تسعى للتعاون في مثل هذه المجالات الجديدة، بالتزامن مع جهودها لتنويع الاقتصاد».

وأضاف: «وقّعت اليابان والإمارات مؤخراً اتفاقية إعفاء من تأشيرة الدخول، بما يعكس أهمية قطاع السياحة لكلا البلدين، حيث إن الإعفاء من التأشيرة سوف يعزز من فرص زيارات رجال الأعمال والسياح اليابانيين لدولة الإمارات والعكس».

ورداً على سؤال حول أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات اليابانية المختلفة، أوضح إيشيغورو، أن دولة الإمارات مهمة بشكل أساسي لليابان لجذب الاستثمارات المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار الحكومية، ونود إنشاء نموذج يمكن من خلاله استثمار التكنولوجيا والتقنيات اليابانية في الإمارات، وهو ما تؤكده تصريحات معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال زيارته الأخيرة لليابان، بأن الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون في مجالات مثل تطوير البنية التحتية، والصناعات ذات التقنية الفائقة، والذكاء الاصطناعي، والتأمين والرعاية الطبية وتمويل السياحة وإدارة الأصول والصناعات المتقدمة.

وحول تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي الياباني ودوره في التفاعل مع المستثمرين اليابانيين في الإمارات والعكس، أوضح أن «جيترو» وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرفة التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لإنشاء مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك، حيث نتطلع لأن تسهم الاتفاقية في تعزيز التواصل بين اليابان والإمارات، وليكون المجلس منصة لمتابعة متطلبات تحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة التالية بناء على الاتفاقية مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالإمارات، ستكون تحديد متطلبات التعاون المستقبلي، والقيام بما يتعين علينا القيام به وتحقيق النتائج.

ولَفتَ إلى أنه توجد اتفاقيات بين الحكومتين بشأن أمن الطاقة والتسريع الصناعي وإطار للتعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات والبطاريات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ هذه السياسة بثبات في المستقبل، مؤكداً التزام «جيترو» بمساعدة الشركات الناشئة. وكجزء من دعمها لهذا النوع من الشركات، نأمل في تعزيز العلاقات مع الشركات والصناديق الحكومية في دولة الإمارات.

وحول توقعاته بشأن الوضع التجاري الياباني، أشار إلى وجود عدد من التحديات منها ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الين، بالتزامن مع زيادة الواردات بالمقارنة مع الصادرات، مشيراً إلى وجود توجه حالي يتمثل في ميل الشركات اليابانية إلى التوسع في الخارج وصنع المنتجات في الأسواق الخارجية، عبر تصنيع المنتجات في مناطق المستهلكين وليس داخل اليابان.