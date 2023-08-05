«كهرباء ومياه دبي» تنظم حلقة شبابية حول الاستدامة

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حلقة شبابية تحت عنوان «إرث اليوم لأجيال الغد» بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات» ومجلس شباب «الهيئة» ومجلس شباب دبي.

وهدفت الحلقة، التي أُقيمت في مركز الابتكار التابع لـ«الهيئة»، إلى تسليط الضوء على أهمية دور الشباب في مختلف مجالات الاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستثمر في طاقات الشباب وقدراتهم، ونلتزم بتأهيلهم وتمكينهم، ليسهموا في تعزيز مسيرة الريادة والتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نتبنى استراتيجية متكاملة لبناء معارف الشباب وخبراتهم، ودعمهم للمضي قدماً على دروب المعرفة والابتكار، نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».

من جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «نُعرب عن فخرنا بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيم هذه الحلقة الشبابية التي تهدف إلى تمكين الشباب».