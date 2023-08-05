انخفاض صادرات الشركات الكورية المتوسطة والصغيرة

سول (د ب أ)

أظهرت بيانات أن صادرات الشركات الكورية الجنوبية المتوسطة والصغيرة، في النصف الأول من هذا العام، انخفضت بمقدار 5.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وسط ركود اقتصاد عالمي. وبلغت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة 55.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض 5.5% عن العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم والشركات الناشئة.

وعزت الوزارة هذا التراجع أساساً إلى ضعف الصادرات من السلع الوسيطة إلى الصين وفيتنام نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأيضاً انخفاض صادرات مجموعات اختبار كورونا للاستخدام الذاتي، حيث تم التعامل مع «كوفيد - 19»، باعتباره مرضاً مستوطناً في جميع أنحاء العالم. وارتفعت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة بمقدار 3.1% على أساس سنوي في يونيو، بعدما انخفضت بنسب 9.1% و6% و5.7% على أساس سنوي في مارس وأبريل ومايو على التوالي، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

ومن بين المنتجات الرئيسية المصدرة، سجلت صادرات السيارات ومستحضرات التجميل أعلى مستوى لها في النصف الأول، غير أن صادرات مجموعات اختبار كورونا للاستخدام الذاتي انخفضت بمقدار 63.7% على أساس سنوي لتسجل أكبر تراجع من بين المنتجات المصدرة.

وتراجعت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة واليابان خلال النصف الأول، بينما ارتفعت صادراتها إلى روسيا والمكسيك إلى أعلى مستوى لها، وأيضاً زادت بنسبة 11.4% و5.6% إلى أوروبا والشرق الأوسط على التوالي.